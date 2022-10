Climat et développement sont étroitement liés

L’adaptation aux changements climatiques est une nécessité, pour les pays développés comme pour les Etats les plus pauvres.

Climat et développement sont indissociables, explique Camilla Gendolla, chargé d’Affaires de l’ambassade d’Allemagne au Togo.

Berlin s'est engagé très tôt en Europe et son appui au Togo dans cette problématique est important.

Republicoftogo.com : Le climat est désormais une source d'inquiétudes à travers le monde

Camilla Gendolla : Climat et développement sont indissociables. Nous le voyons déjà avec les conséquences néfastes pour l’homme l’environnement. La crise du climat est un défi mondial.

Il faut agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard.

Les pays industrialisés ont promis 100 milliards de dollars par an pour le financement de la lutte contre les changement climatiques. La contribution totale de l’Allemagne (financements publics et privés mobilisés) était estimée à environ 7,8 milliards en 2020. Jusqu’à 2025, nous comptons augmenter notre budget fédéral à hauteur de 6 milliards d’euros par an.

L’heure est à l’action. L’Allemagne s’active pour atteindre ses propres objectifs climatiques. D’ici à 2050, nous prévoyons d’atteindre la neutralité climatique.

Malgré les défis posés par l’agression de la Russie contre l’Ukraine, l’Allemagne s’en tient à ses objectifs climatiques et à la sortie du charbon prévue pour 2030 et accélère sa transition énergétique.

Republicoftogo.com : Que fait l’Allemagne au Togo dans ce domaine ?

Camilla Gendolla : Une transition juste vise à parvenir à une amélioration des conditions de vie et en même temps à une économie durable et adaptée au climat.

Notre coopération met l’accent sur une agriculture résiliente aux changements climatiques et une électrification respectueuse du climat.

Pour cela, nous avons diverses actions qui mettent l’accent sur le renforcement des capacités des agriculteurs sur les bonnes pratiques agricoles éprouvées.

Dans les zones de production maraichère notamment, nous recommandons l'installation de pompes solaires pour la gestion d’eau.

A Sokodé, nous soutenons le centre de formation et de démonstration sur l’irrigation solaire. Nous accompagnons aussi le Togo dans le système d’agroforesterie, car nous savons que la restauration des forêts et des paysages productifs riches en arbres répond à des objectifs iconologiques et climatiques par le biais de la séquestration du CO2.

Cela favorisa la sécurité alimentaire et permettra la création d’emplois dans les communautés locales au bénéfice des femmes et des jeunes.