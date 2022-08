Climat : le Togo peut compter sur le PNUD

‘La transition vers un développement sobre en carbone et résilient aux changements climatiques est non seulement une urgence mais aussi un impératif. Les populations veulent des solutions pragmatiques, elles souhaitent des actions décisives et fortes pour améliorer leurs conditions de vies’, a déclaré mercredi Aliou Dia, le représentant du PNUD au Togo.

L’agence onusienne est disposée à aider le pays dans le développement des éco-villages, dans l’accélération de l’accès aux énergies renouvelables, dans la gestion durable des terres et des écosystèmes semi-arides.

Le PNUD s’engage aussi à appuyer le gouvernement sur des projets comme le renforcement de la résilience climatique des communautés rurales vulnérables ou les Smart Cities.