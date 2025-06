Climat : Lomé se prépare à mieux capter les financements internationaux

Face à l’urgence climatique et à la nécessité de financer des projets d’adaptation et de résilience, le Togo se mobilise pour mieux capter les financements disponibles auprès des mécanismes mondiaux, notamment le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le Fonds d’adaptation (FA) et le Fonds vert pour le climat (FVC).

Selon les responsables de ces mécanismes, les ressources sont bel et bien disponibles, parfois à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars, mais les projets soumis par le Togo ne remplissent pas toujours les exigences techniques et structurelles attendues.

« Il y a d’énormes ressources financières, mais elles nécessitent une réelle technicité pour y accéder. Un simple micro-projet peut bénéficier de 10 millions de dollars, tandis que d’autres peuvent dépasser les 250 millions », explique Saliou Gaye Ndoye, expert en financement climat.

Le Point focal national du FEM, Komlan Awougnon, insiste sur la nécessité de renforcer les capacités techniques des acteurs nationaux, tant dans la formulation de projets que dans la connaissance des critères d’éligibilité.

« L’accès à ces fonds dépend de la qualité des propositions. Il faut des projets robustes, basés sur des données probantes, une logique d’intervention claire, et une parfaite compréhension des priorités de chaque mécanisme financier », souligne-t-il.

Il appelle également à améliorer la coordination institutionnelle, pour assurer des propositions cohérentes, alignées sur les besoins nationaux et susceptibles de convaincre les bailleurs.

Pour combler ces lacunes, des sessions de formation et d’accompagnement sont actuellement en cours, avec le soutien d’experts internationaux.

L’objectif est de renforcer le leadership du Togo dans les négociations climatiques internationales et de permettre au pays de mieux naviguer dans les procédures de soumission aux accords multilatéraux.

Avec cette nouvelle dynamique, les autorités espèrent accroître leur part des financements climat mondiaux, et ainsi accélérer la mise en œuvre de projets d’envergure pour l’adaptation, la transition énergétique et la résilience communautaire.