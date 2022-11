Dégradation avancée du littoral

Situation préoccupante côté Est du Port autonome de Lomé (PAL).

L’érosion est massive sur 14km de côte entre le port de pêche de Gbétsogbé) et Gbodjomé.

C’est toute la côte togolaise qui est menacée depuis de nombreuses années. D’ailleurs, un vaste projet de la Banque mondiale a été lancé récemment en faveur de plusieurs pays côtiers.

L’urgence est là. L’océan a déjà avalé des routes, des terres agricoles et des habitations.

Les changements climatiques accélèrent le phénomène.

‘Au regard de l'amplification de l’érosion, et sur instruction du président de la République, nous avons diligenté des études d'actualisation afin que des solutions les mieux adaptées soient trouvées’, a déclaré jeudi Zouréhatou Kassa-Traoré, ministre des Infrastructures.

L’appui de la Banque mondiale va financer la construction et l’extension des épis à Agbodrafo et Aného, le remplissage des bras de lagunes abandonnés à l’est de l’embouchure à Aného, ainsi que la construction de pistes cyclables et parkings à Agbodrafo et Sanve-Condji.