Des villages climato-résilients

Le ministère de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise, l'Autorité du Bassin de la Volta (ABV) et l'Organisation météorologique mondiale (OMS) ont décidé lundi à Lomé de la création de villages climato-intelligents.

Ils seront créés dans les 6 pays ayant le bassin en partage : Togo, Bénin, Burkina Faso, Côte d’ivoire, Ghana et Mali.

Un village climat-intelligent est une approche participative qui aide à guider les actions nécessaires pour transformer et réorienter les systèmes agricoles afin de soutenir efficacement le développement et assurer la sécurité alimentaire dans un climat changeant.

Elle est basée sur trois piliers, l’accroissement durable de la productivité agricole et les revenus, adapter et construire la résilience des communautés et des écosystèmes, réduire ou supprimer, dans la mesure du possible, les émissions de gaz à effet de serre.

Depuis 10 ans, le projet de villages climato-intelligents a été lancé en Afrique de l’Ouest. Il en existe déjà au Burkina Faso, au Ghana, au Mali, au Niger et au Sénégal.

Tous les villages sont dans des zones à haut risque, qui probablement souffriront de du changement climatique. Ce sont des villages où les partenaires ont déjà établi des liens vitaux avec les communautés locales.