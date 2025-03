Développement durable : le Climathon 2025 réunit experts et citoyens à Lomé

Lomé se prépare à accueillir les 4 et 5 avril prochains la deuxième édition du Climathon, un événement international dédié à la lutte contre le changement climatique.

Cette initiative, financée par le Fonds Vert pour le Climat et le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), vise à mobiliser l’intelligence collective pour proposer des solutions innovantes en faveur de l’environnement.

Le Climathon est un mouvement mondial qui rassemble chaque année plus de 110 villes sur six continents. À travers ce challenge, les territoires engagés dans la transition écologique se donnent pour mission de réfléchir et d’innover afin de répondre aux défis climatiques de leur environnement.

À Lomé, cette édition 2025 mettra particulièrement l’accent sur les énergies renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’objectif est de stimuler la créativité et l’intelligence collective en proposant des solutions adaptées aux réalités locales.

L’événement réunira citoyens, entrepreneurs, chercheurs et experts, qui travailleront en équipe pour développer des projets concrets. Ils bénéficieront d’un accompagnement méthodologique, avec le soutien de mentors et de spécialistes du climat, à travers des ateliers interactifs et des sessions de coaching.

Le Climathon n’est pas qu’un simple concours d’idées : il représente un véritable espace d’apprentissage et de collaboration. En renforçant les capacités des porteurs de projets, il favorise l’innovation en matière de développement durable et encourage des actions locales impactantes.