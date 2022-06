Disparition progressive du couvert forestier

Près d’un tiers de la surface terrestre est recouverte de forêts. Elles ont une valeur inestimable : environ 80 % des espèces animales et végétales connues vivant hors des océans habitent les forêts. Dans le même temps, la forêt représente le moyen de subsistance d’une personne sur cinq.

Pourtant, plus de 7,6 millions d’hectares de forêts disparaissent chaque année, en grande partie dans les régions tropicales et subtropicales, pour l’expansion des surfaces agricoles.

La disparition du couvert forestier entraîne la perte d’un important réservoir de carbone et, de plus, leur destruction libère des gaz à effet de serre nuisibles au climat.

Le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), via la giz, soutient le projet Forests4Future poursuit dans cinq pays, l’Ethiopie, Madagascar, la Côte d’Ivoire, le Laos et le Togo.

Forest4Future accompagne les processus européens et internationaux visant à améliorer la gouvernance dans le secteur forestier.

Il est prévu de réaliser des mesures de reboisement correspondant à une surface de 2.000 hectares en Ethiopie, à Madagascar et au Togo.

De telles mesures améliorent la biomasse et réduisent l’érosion, ce qui a des effets positifs sur la biodiversité et la disponibilité de l’eau.

Le projet prévoit d’augmenter les revenus tirés de l’exploitation des forêts et des paysages forestiers productifs de 10 % en moyenne pour 1 700 ménages dans les régions concernées. Les femmes et les jeunes doivent bénéficier d’un soutien particulier dans ce sens.

Deux millions d’euros seront alloués au Togo pour parvenir à ces objectifs.