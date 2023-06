Enfin propre !

Pour marquer la Journée mondiale des océans, la Préfecture maritime a organisé jeudi une opération salubrité sur le littoral, soit 50km.

Sur le front de la propreté, on notait la présence de centaines de volontaires et de Nèyo Takougnadi, le préfet maritime.

‘L’océan est de plus en plus menacé au point qu’il faille le sauver de toute urgence. Et si nous ne le faisons pas, nous serons les grands perdants. Tous les déchets que nous abandonnas sur la plage se déversent dans la mer. Et quelque part, toute cette pollution nous revient’, a-t-il déclaré.

Les Togolais font peu de cas de la propreté. Plastiques, canettes de bière et déchets divers sont abandonnés sur le sable. Et les services de nettoyage ne peuvent être mobilisés 24/24.