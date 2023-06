Gayac et maoguène

La Journée de l’Arbre, qui se déroule chaque 1er juin, est dédiée à la sensibilisation à la protection et à la conservation des arbres et des forêts.

Cette journée vise à promouvoir l'importance des arbres dans la préservation de l'environnement, la lutte contre la déforestation, la régulation du climat, la biodiversité et la durabilité.

Diverses activités sont organisées dans tout le pays pour encourager la plantation d'arbres et éduquer le public sur les enjeux environnementaux.

Cette journée est également l'occasion pour les autorités gouvernementales, les organisations environnementales, les écoles, les communautés locales et les individus de s'engager activement dans des actions concrètes en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion de la durabilité.

Cet événement contribue ainsi à renforcer la prise de conscience et l'engagement des Togolais en faveur de la préservation des arbres et des forêts, et à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles.

Chaque ministère organise une cérémonie.

Celui de l’Economie et des Finances avait choisi le CASEF où

Akou Mawussé Adetou Afidenyugba, directrice de cabinet du ministre Sani Yaya, a planté un gayac, un arbre ornemental ombrageux.

De son côté, le secrétaire général du ministère, Stéphane Tchasso Kpowbié Akaya, était à Sanguéra, sur la route Lomé-Kpalimé, où il mis en terre un Kaya senegalencis connu sou le nom de maoguène.