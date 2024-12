L'électrique en question

Dans le cadre de son ambitieux programme vert, le Togo s’est fixé des objectifs clairs pour promouvoir une mobilité durable.

On note l’intention d’accroître de plus de 3 % la part des véhicules électriques d’ici 2025. Cette initiative, qui s’inscrit dans une démarche globale de développement durable, vise également à réorganiser le système de transport pour améliorer son efficacité et réduire son impact environnemental.

Cependant, malgré cette vision prometteuse, plusieurs obstacles freinent la transition vers un système de mobilité durable.

Selon Koffi Aoufoh Dimizou, secrétaire général du ministère de l’Environnement, les problèmes sont nombreux.

Il cite le manque d’expertise, le déficit de données et d’outils sur la mobilité et le fait que les véhicules électriques sont chers et qu’il est nécessaire d’installer des milliers de bornes de recharge. Enfin les batteries offrent une autonomie encore limitée.

Mais l’engagement du Togo en faveur de la mobilité durable reflète sa volonté de participer activement à la lutte contre le changement climatique tout en améliorant la qualité de vie de ses citoyens.