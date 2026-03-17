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La Banque mondiale en mission pour préparer le lancement du projet WACA+

À quelques mois de l'achèvement du projet WACA ResIP-Togo prévu pour fin décembre 2026, le Togo s'apprête à lancer la suite : le projet WACA+.

Combattre l'érosion côtière © republicoftogo.com

À quelques mois de l'achèvement du projet WACA ResIP-Togo prévu pour fin décembre 2026, le Togo s'apprête à lancer la suite : le projet WACA+.

Dans cette perspective, Bérengère Prince, responsable régional du projet à la Banque mondiale, a entamé lundi une mission dans le pays consacrée à la validation de cette nouvelle phase. 

WACA+ concerne 7 pays : le Bénin, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Togo. 

Il devrait aider à lutter encore plus efficacement conte l’érosion côtière et les inondations.

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