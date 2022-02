Laisser du temps au temps, mais il y a urgence

Le Togo s'est engagé depuis plus de six ans dans la réduction des émissions dues à la dégradation et à la déforestation (REDD+).

L'encouragement au reboisement et à l'utilisation d'autres sources d'énergie tels que le charbon, le gaz s'est effectué grâce à ce mécanisme.

Mais cette initiative n'a pas encore permis de résoudre les problèmes environnementaux pour lesquelles elle a été justement mise en place.

5000 hectares de forêts disparaissent chaque année.

Le Togo a une couverture forestière de 24,5% avec un taux de déforestation estimé à environ 5%.

Un phénomène causé par la main de l’homme. Et il a un impact direct sur l’agriculture et sur la santé.

Pour les responsables de la REDD+ au Togo, il faut donner du temps au temps pour rendre REDD+ vraiment efficace.

‘Les activités de la REDD+ sont importantes dans les zones les plus touchées par la désertification, notamment, les régions des Savanes, Centrale et de la Kara. D'ici 20 et 30 ans, le processus REDD+ tels qu'il est mené contribuera à réduire la déforestation au Togo,' explique Ditoatou Kanfitine, coordonnateur de du REDD+ au Togo.

Le mécanismes REDD+ est une initiative mondiale mis en place par la convention cadre des nations unies pour le changement climatique pour accompagner les pays en développement à gérer leurs forêts.

Une phase 2 de ce projet devrait permettre la promotion d’une agriculture performante à faible impact négatif sur la forêt, la gestion durable des forêts et l’accroissement du patrimoine forestier, la réduction de la pression sur le bois énergie et l’appui à la mise en œuvre des actions transversales de renforcement du processus REDD+.