Le budget prend des couleurs

Dans une démarche ambitieuse visant à concilier croissance économique et actions climatiques, le Togo se distingue en Afrique et particulièrement au sein de l'UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine) par ses initiatives novatrices.

En effet, le pays a franchi un pas significatif vers l'intégration des préoccupations environnementales dans sa gestion budgétaire, illustrée par la mise en œuvre du PEFA Climat (Public Expenditure and Financial Accountability) et l'élaboration d'un budget vert.

Le PEFA Climat, adopté par le Togo, constitue une première dans la région.

Cette initiative offre un cadre d'évaluation robuste permettant d'apprécier la manière dont la gestion des finances publiques intègre et soutient les objectifs climatiques. En fournissant des indicateurs de performance quantitatifs, le PEFA Climat met en lumière les forces et les faiblesses du système budgétaire togolais dans le contexte de la lutte contre le changement climatique.

Depuis l'exercice budgétaire de 2023, le Togo s'est engagé dans la préparation d'un budget vert, une démarche inédite qui a vu la participation de neuf ministères pilotes.

Ce travail a conduit à la création du premier document de budget vert du pays, marquant une avancée notable dans l'allocation des ressources financières vers des dépenses respectueuses de l'environnement et sensibles au climat.

Une méthodologie spécifique a été développée pour identifier et coder les lignes budgétaires associées, facilitant ainsi l'extraction et l'analyse des données relatives aux dépenses climatiques et environnementales.

Cependant, le processus n'est pas exempt de défis. Pour surmonter ces obstacles et perfectionner sa méthodologie de budgétisation verte, le Togo a sollicité l'expertise du Fonds Monétaire International (FMI).

Une mission d'assistance, menée par l'expert Thomas Espeillac, a débuté lundi vise à affiner l'approche du marquage climatique et environnemental du budget. L'objectif est de proposer des améliorations substantielles et d'assurer la stabilité de la méthodologie utilisée.

Sous la supervision du conseiller résident du FMI au Togo, cette initiative réunit le ministère de l'Économie et des Finances ainsi qu'un groupe d'experts en budgétisation sensible au climat.

Les ministères sélectionnés pour le budget pilote de 2024 participent également à cette démarche, illustrant une approche collaborative et multidisciplinaire.

Le Togo, à travers ces efforts, démontre son engagement en faveur d'une gestion financière publique qui non seulement soutient la croissance économique mais aussi répond de manière proactive aux défis climatiques.

Le PEFA Climat et le budget vert représentent des jalons importants dans la quête d'un développement durable et d'une meilleure résilience face au changement climatique, offrant un modèle inspirant pour d'autres nations.