Le dessalement d’eau s’impose comme la solution de premier plan

Le Togo va se doter d’une usine de dessalement de l'eau de mer.

L’étude d’impact vient d’être bouclé et la construction devrait débuter en 2023.

C’est AMEA Power (Emirats arabes unis) qui est chargée du projet. Cette société a déjà construit la centrale solaire de Blitta.

Le coût est estimé à 180 millions de dollars; 20% sur fonds 80% des bailleurs, des banques et du gouvernement, a indiqué jeudi Joël Musikingala, responsable de la filiale à Lomé.

Un contrat sera signé entre AMEA et la Togolaise des Eaux (TdE).

Mise en service en 2025.

Le dessalement d’eau s’impose progressivement comme la solution de premier plan pour faire face au stress hydrique croissant, c’est-à-dire au déséquilibre entre la demande en eau et la quantité disponible. Les Nations unies estiment qu’en 2025, les deux tiers de la population mondiale seront concernés par ces défis.

Un véritable « boom » des industries de dessalement est à l’œuvre. La majorité des pays du Golfe dépendent désormais en grande partie de l’eau dessalée pour la consommation de leurs habitants : aux Émirats arabes unis, 42 % de l’eau potable provient d’usines de dessalement représentant plus de 7 millions de mètres cubes par jour.

En 2022, plus de 21.000 stations de dessalement d’eau de mer sont opérationnelles dans le monde, soit presque deux fois plus qu’il y a dix ans, et le secteur connaît une croissance de l’ordre de + 6 % à + 12 % de capacité par an.