Le PNUD soutient le Togo dans sa lutte contre les changements climatiques

Engagé aux côtés des autorités togolaises dans la lutte contre les changements climatiques, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) annonce un nouveau financement de 200.000 dollars en faveur du pays.

Cette aide s'inscrit dans le cadre de la réponse à la requête soumise par le pays au partenariat mondial sur les Contributions Nationales Déterminées (CDN) grâce à l'initiative de la Promesse Climatique du PNUD.

Seynabou Diaw, la représentante adjointe du PNUD à Lomé, a souligné l'importance de cette contribution : ‘Les changements climatiques constituent actuellement le défi majeur pour tous les gouvernements mondiaux dont le Togo, où nous félicitons le gouvernement pour son engagement sur les enjeux environnementaux. Le pays maintient ses ambitions à accroître ses ambitions climatiques à l’horizon 2030’.

Récemment, le Togo a validé une vision de développement à long terme à faible émission de carbone et résilient au climat. Ce document politique symbolise la volonté du gouvernement de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris. Cette initiative reflète l'engagement de Lomé à adopter des stratégies durables et à réduire son empreinte carbone.

Le rapport sur l'état du climat en 2023 de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a révélé que 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec une température moyenne à la surface du globe de 1,45°C au-dessus du niveau de référence de l'ère préindustrielle. Les niveaux de CO2 dépassent de 50% ceux de l'époque préindustrielle, emprisonnant davantage de chaleur dans l'atmosphère. De plus, les dix dernières années constituent la décennie la plus chaude jamais observée.

Le PNUD reste déterminé à soutenir les pays pour les prochaines générations de CDN ainsi que dans leur cheminement vers zéro émission nette d'ici 2050. Cet engagement se manifeste par des financements comme celui accordé au Togo, visant à renforcer les capacités des pays en développement à faire face aux défis climatiques.