Le temps des données de qualité

L’Agence nationale de la météorologie (ANAMET) est opérationnelle. Elle remplace la direction générale de la météorologie nationale.

Plus qu’un simple changement de nom. Elle dispose d’un statut autonome qui devrait permettre une plus grande efficacité.

L'Agence contribuera à travers les données météorologiques collectées, à la sécurité et à la sûreté aéroportuaires et fournira des prévisions et des informations indispensables aux divers secteurs d’activités ainsi qu’à la prévention contre les risques de catastrophes naturelles, a indiqué vendredi son directeur général, Issaou Latifou.

A peine 20% de la population a accès aux prévisions météo. L’ANAMET compte atteindre 80% d’ici 3 ans grâce aux nouvelles technologies et à la diffusion via les téléphones portables.

Les données météo sont essentielles pour le monde agricole souvent peu au fait des informations sur les précipitations ou les vagues de sécheresse.