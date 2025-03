Le Togo accélère sa transition vers un développement vert et inclusif

Le Togo poursuit avec détermination sa transition vers un développement durable, axé sur la résilience climatique et l’inclusion sociale.

Dans cette dynamique, deux projets majeurs ont été officiellement lancés fin février.

Financé à hauteur de 5,7 millions de dollars US (plus de 3 milliards de francs CFA) par le gouvernement sud-coréen, ce programme s’inscrit dans une collaboration stratégique entre l’État togolais et l’Institut mondial pour la croissance verte (GGGI).

Ces initiatives visent à renforcer la résilience des populations face aux changements climatiques et à améliorer les conditions socioéconomiques en milieu rural. Elles s’insèrent dans une politique plus large qui positionne le Togo comme un acteur majeur de la transition écologique en Afrique de l’Ouest.

Le premier projet, doté d’un budget de 3,5 millions de dollars, a pour objectif d’améliorer les infrastructures rurales et de promouvoir une économie respectueuse de l’environnement. Il se traduit par :

L’installation de solutions post-récolte et de modules solaires pour transformer les produits agricoles, minimiser les pertes et maximiser la valeur ajoutée des productions locales.

La mise en place d’infrastructures écologiques et d’installations d’eau potable pour améliorer le cadre de vie des populations.

La formation des jeunes et des femmes à la gestion d’entreprises vertes, leur offrant ainsi de nouvelles opportunités économiques tout en renforçant leur rôle dans la préservation des ressources naturelles.

Le second projet, intitulé "Renforcement de la résilience des populations au changement climatique grâce à une gestion durable des ressources forestières", bénéficie d’un financement de 2,2 millions de dollars US (près de 1,5 milliard de francs CFA). Il repose sur plusieurs piliers stratégiques :

La gestion durable des parcs à karité, en améliorant la gouvernance locale et en optimisant l’exploitation de cette ressource précieuse pour l’économie rurale.

Le reboisement avec des plants de karité de haute qualité, garantissant une meilleure rentabilité aux producteurs et contribuant à la lutte contre la déforestation.

L’implication des coopératives de femmes et de jeunes dans la chaîne de valeur afin de favoriser leur autonomisation économique et renforcer leur capacité d’adaptation face aux défis climatiques.

Au-delà de ces projets, le Togo renforce sa politique environnementale à travers des initiatives structurantes qui visent à réduire son empreinte carbone et à accélérer sa transition énergétique.

Énergies renouvelables : le pays ambitionne d’atteindre 50 % d’énergie verte dans son mix énergétique d’ici 2030. Cette ambition s’accompagne d’un déploiement progressif de solutions énergétiques durables, notamment dans les zones rurales.

Mobilité verte : avec une part croissante des véhicules électriques, représentant déjà 6 % du parc automobile national, le Togo inscrit progressivement la mobilité durable dans ses priorités.

La préservation des forêts est un autre pilier essentiel de la stratégie environnementale du pays. Face à la menace de la déforestation, le gouvernement a initié un ambitieux programme national de reboisement, visant à porter la couverture forestière nationale à 30 % d’ici 2050.

Les résultats sont déjà visibles :

2022 : 5 millions d’arbres plantés

2023 : 2 millions d’arbres supplémentaires

2024 : 9 millions d’arbres mis en terre

Ces efforts démontrent l’engagement du Togo à renforcer sa résilience climatique tout en garantissant un développement socioéconomique inclusif.

Avec ces initiatives, le Togo s’impose comme un modèle en matière de transition écologique en Afrique de l’Ouest. À travers l’amélioration des infrastructures rurales, la gestion durable des ressources naturelles et l’accélération des réformes énergétiques, le pays pose les bases d’un développement résilient, inclusif et respectueux de l’environnement.

Ces projets, soutenus par des partenaires internationaux comme la Corée du Sud et le GGGI, témoignent d’une volonté politique forte de faire du Togo un leader de la croissance verte en Afrique.