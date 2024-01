Le Togo n'en a pas terminé avec les catastrophes

Les dérèglements climatiques ont entraîné la mort de 97 personnes. 118.404 sinistrés ont été secourus lors de catastrophes naturelles. Des chiffres fournis par l’Agence nationale de protection civile (ANPC). Ils portent sur les années 2021-2023.

Pour le responsable de la communication de l’ANPC, Kokou Fayrouze, la menace reste forte.

Republicoftogo.com : Quels sont les catastrophes auxquelles le Togo est confronté ?

Kokou Fayrouze : les inondations, l’érosion côtière, les feux de végétation, les tempêtes. Ces aléas climatiques occasionnent des dégâts économiques, environnementaux, matériels, humains et mettent à mal les efforts de développement.

Heureusement, le pays dispose d’un du plan national de contingence qui est un document de planification réactualisé chaque année.

Republicoftogo.com : Quelle est la mission de l’Agence ?

Kokou Fayrouze: L’ANPC, créée en 2017, est chargée de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de protection civile et servir d'interlocuteur unique auprès des partenaires techniques et financiers intervenant dans la gestion des catastrophes.

Des bulletins de prévention et d’alerte sont élaborés et diffusés à la population par divers canaux sur l’ensemble du territoire. Des sensibilisations sur les médias et de proximité sont effectuées pour mettre un accent sur la prévention.

Nous coordonnons l’ensemble des actions de prévention des risques de catastrophes et de gestion des situations d’urgence au Togo.

L’ANPC assure la supervision des opérations de secours et de sauvetage des personnes et des biens en cas de catastrophes. Des exercices de simulation sont régulièrement organisés pour préparer toutes les parties impliquées à toute éventualité.