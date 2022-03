Le Togo voit la vie en vert

Le Togo espère bénéficier du Fonds vert pour le climat (FVC).

Ce fonds mondial a été créé en réponse aux changements climatiques. Il investit dans un développement peu polluant et résilient aux changements climatiques. Il prend spécialement en compte les besoins des pays en développement qui sont particulièrement vulnérables face aux effets du réchauffement global.

Le Togo répond aux critères et a pris des engagements. Reste à obtenir les financements.

Les acteurs du secteur public et privé ainsi que les institutions financières prennent connaissance jeudi du processus d’accréditation au fonds.

‘Le gouvernement compte saisir toutes les opportunités offertes pour promouvoir un développement sobre en carbone et plus résilient aux changements climatiques en s’appuyant sur le renforcement du leadership, du plaidoyer et de la communication et l’intégration des changements climatiques dans la planification nationale et sectorielle’, a déclaré Katari Foli-Bazi, le ministre de l’Environnement.

Dans les pays en développement, bénéficiaires du FVC, les actions menées concernent

la production énergétique et l’accès à des sources d’énergie non polluantes, l’urbanisme et les industries propres, la protection des forêts, l’agriculture résidente et la protection des écosystèmes, notamment.