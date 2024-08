L'utilisation massive des sachets plastiques non biodégradables constitue un problème environnemental majeur au Togo.

Selon Kodjo Konou Noukafou, coordinateur de Togo Environnement Propre, les chiffres sont alarmants : « 11% des déchets produits par chaque individu sont constitués de plastiques, et plus de 86% de ces sachets sont mal gérés, entraînant l'abandon de 2268 kg de plastiques dans la nature, causant ainsi d'énormes dommages à l'environnement. »

Ce constat reflète l'ampleur du fléau.

Les sacs envahissent les rues, bouchent les caniveaux, et se retrouvent disséminés dans la nature, où ils causent des dégâts irréversibles à l'écosystème.

Malheureusement, malgré des initiatives gouvernementales visant à réduire leur utilisation, les progrès dans cette lutte semblent stagner. « Les efforts ont été faits au début, mais ces dernières années, il n'y a pas eu d'impact concret en termes de lutte contre les sachets plastiques au Togo », déplore M. Noukafou.

Face à cette crise environnementale, les communes sont appelées à jouer un rôle déterminant.

Kodjo Konou Noukafou souligne l'importance de l'implication des autorités municipales dans cette lutte.

Les municipalités ont la responsabilité de mettre en œuvre des stratégies locales efficaces, telles que l'organisation de campagnes de ramassage des plastiques, l'installation de points de collecte sélective et la collaboration avec les industriels pour promouvoir des alternatives durables.

Les communes disposent d'une proximité avec les populations qui leur permet de mener des actions de sensibilisation et d'éducation plus efficaces.

Elles sont également en première ligne pour assurer le contrôle de l'application des lois existantes concernant l'interdiction des sachets plastiques et pour encourager l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement.

L'urgence est donc de mettre en place une gouvernance locale proactive pour gérer efficacement les déchets plastiques. Cela passe par l'élaboration et la mise en œuvre de politiques locales adaptées, la mobilisation des citoyens autour de campagnes de sensibilisation, et le renforcement des partenariats avec le secteur privé pour développer des solutions alternatives et durables.

Les communes doivent se positionner en leaders dans cette lutte en prenant des mesures concrètes pour réguler leur utilisation, promouvoir des matériaux biodégradables, et s'assurer que les déchets sont collectés et traités de manière appropriée.