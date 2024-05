Les défis complexes posés par le changement climatique

Le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, connu sous l'acronyme WACA ResIP, est une initiative ambitieuse visant à améliorer la résilience des zones côtières de l'Afrique de l'Ouest face aux défis environnementaux croissants.

Ce projet, financé par la Banque mondiale, intervient dans un contexte où les communautés côtières sont de plus en plus vulnérables aux impacts du changement climatique, notamment l'érosion côtière, les inondations et la salinisation des terres agricoles.

WACA ResIP vise à mettre en place des stratégies efficaces pour la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles dans les zones côtières, en utilisant des approches tant structurelles (comme les infrastructures de protection côtière) que non structurelles (comme les politiques et les réglementations).

WACA ResIP se concentre également sur le renforcement des capacités des communautés locales pour leur permettre de mieux comprendre et gérer les risques liés aux changements climatiques. Cela inclut des formations, des campagnes de sensibilisation, et le développement de plans locaux d’adaptation.

Le projet encourage la conservation et la restauration des écosystèmes côtiers, tels que les mangroves, qui jouent un rôle crucial dans la protection contre l'érosion et les tempêtes, tout en soutenant la biodiversité.

Le Togo est l’un des bénéficiaires. La côte est sévèrement touchée depuis plusieurs années. Routes englouties, cultures et habitations détruites

C’est toute une communauté qui a du se relocaliser vers des zones moins risquées.

Les travaux de protection du littoral se poursuivent.