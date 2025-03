Les enfants, premières victimes du climat : le Togo agit

Les enfants figurent parmi les premières victimes des aléas climatiques, notamment lors des inondations où leur accès à l’école devient périlleux.

Conscientes de cette vulnérabilité, les autorités togolaises préparent une stratégie nationale pour intégrer la protection des enfants dans les politiques climatiques.

Ce plan d’action visera à renforcer la résilience des plus jeunes, à adapter les infrastructures scolaires en cas de catastrophe, et à sensibiliser les enfants et les communautés à la gestion des risques climatiques.

« Nous allons identifier les besoins et mettre en place les actions nécessaires pour aider les enfants à s’adapter », a indiqué Koffi Aoufoh Dimizou, représentant du ministère de l’Environnement.

Avec cette initiative, Lomé entend bâtir une réponse durable aux défis climatiques en plaçant l’enfance au cœur de ses priorités.