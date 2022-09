Mobilité vertueuse

La mobilité constitue aujourd’hui l’un des enjeux majeurs de la transition énergétique. En plus du coût économique que représente l’acquisition, l’utilisation et l’entretien d’un véhicule, celui-ci engendre un impact sur l’environnement non négligeable, notamment en termes d’émission de gaz à effet de serre.

Le secteur du transport est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre et représente 30% des émissions totales. Les véhicules utilitaires et particuliers sont responsables de 73% des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports.

Particuliers, professionnels, entreprises, collectivités, tous ont leur rôle à jouer dans la recherche d’une mobilité plus responsable et moins polluante.

Les pouvoirs publics réfléchissent à un programme de mobilité verte (PMV).

Elle repose sur une politique d’aménagement du territoire favorisant des moyens de mobilité moins polluants, pratiques pour ses utilisateurs et respectueux de l’environnement. Elle conjugue dispositifs d’urbanisme, infrastructures liées au réseau de transport, nouvelles technologies et sensibilisation des utilisateurs envers des pratiques éco-responsables. Il s’agit d’optimiser moyens de transports et déplacements afin de préserver l’environnement.

Le point de départ d’une réflexion autour de la mobilité durable repose sur le choix des moyens de transports, et plus particulièrement des voitures.

Le marché automobile évolue rapidement depuis quelques années, et particulièrement depuis quelques mois, pour proposer de plus en plus de solutions pour répondre aux préoccupations réglementaires et environnementales.

L’un des objectifs des responsables togolais est de parvenir à un parc automobile électrique de 3% à l’horizon 2025.

‘De nombreux véhicules sont vieux; ils polluent. Nous incitons les particuliers et les professionnels à acheter du neuf ou du récent. Ils consomment moins et polluent mois’, souligne Mery Yaou du ministre de l’Environnement.

Depuis 3 ans, les véhicules neufs, de moins de 5 ans ou hydriques/électriques sont exonérés de taxes d’importation et de TVA. De quoi stimuler l’achat pour ceux qui en ont les moyens. Pour les autres, direction le port de Lomé où des milliers d’occasions venues d’Europe sont proposées. Mais leur âge moyen est de 15 à 20 ans.

L’autre piste de mobilité verte est celle des transports publics dans la capitale et les liaisons inter-régions.

Il faudrait des bus propres et relancer le ferroviaire.

L’élaboration du PMV est nécessaire, mais sa mise en oeuvre s’avère complexe.