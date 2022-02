Tous les pays cherchent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Au Togo, l’objectif affiché est de plus de 30% à l’horizon 2030. Mieux, le mix énergétique devrait faire la part belle au solaire pour atteindre 50% d’ici 8 ans.

Pour parvenir à ces objectifs, les pouvoirs publics misent, notamment, sur le développement des écovillages. 500 au total.

Leur conception repose sur la protection de l’environnement en matière d’alimentation en eau et en énergie et de gestion des déchets. Des villages propres et autonomes dont les activités permettront de croître grâce au solaire et à l’éolien.

Plusieurs sites ont d’ores et déjà été retenus à Danyi, Bolou, Ketemé, Tsafé, Tabalo, Boussoulou, Gnangbadè, Sadjibou, etc…

‘Ce projet devrait considérablement aider le Togo dans sa lutte contre les changements climatiques’, a indiqué lundi Koffi Agbossoumonde, coordonnateur du projet Ecovillages au ministère de l’Environnement.

L’initiative est soutenue par le PNUD.

Un écovillage est une agglomération rurale ayant une perspective d’autosuffisance reposant sur trois axes : un modèle économique alternatif, une place prépondérante accordée à l’écologie et une vie communautaire active.

Le principe de base est de ne pas prendre à la terre plus que ce qu'on peut lui retourner.