Le Forum panafricain sur la mobilisation et la structuration du financement pour l'adaptation climatique s’est ouvert mardi à Lomé avec la participation des experts en climat, finance et banques venus de 23 pays africains.

Selon Katari Foli-Bazi, le ministre de l'Environnement, la plupart des pays disposent de ressources financières limitées pour faire face aux défis climatiques.

‘Le Fonds vert pour le climat apporte, certes, un appui financier aux Etats, mais c'est insuffisant. Il est nécessaire d’impliquer davantage les banques commerciales et de développement dans la mobilisation de ressources’, a-t-il déclaré.

Plusieurs options sont sur la table comme les obligations vertes, des prêts à taux préférentiels pour les entreprises proactives ou des mécanismes de partage des risques.

La capitale togolaise abrite le siège de la BOAD et de la BIDC et une dizaine de banques locales et étrangères.