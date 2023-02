Opération restauration

Les pays africains ont lancé en 2015 l’AFR100 (African Forest Landscape Restoration Initiative), effort panafricain piloté au niveau national pour la restauration de 100 millions d'hectares (soit 1 000 km2) de paysages dégradés et déboisés d'ici 2030.

L'objectif de 100 millions d'hectares a été approuvé par l'Union africaine. À ce jour, plus d'une dizaine de pays africains, parmi lesquels le Togo, ont accepté de se joindre au AFR100 et se sont engagés à hauteur de plus de 31.7 millions d'hectares de terres (soit 317 km2) pour la restauration du paysage forestier.

Dans le cadre de cette initiative, le Togo a pris l'engagement de restaurer plus d’un million d'hectares à l'horizon 2030.

'Le gouvernement a décidé de relever les défis, entre autres, l'extension de la couverture nationale en vue de la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts’, a indiqué mercredi à Lomé, Ousseynou Ndoye, coordonnateur régional de l’AFR100 pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Les efforts ont permis, pour la campagne nationale de reboisement 2022, de mettre en terre plus de 5 millions de plants sur une superficie de 8.255 hectares toutes essences confondues contre 3 millions de plants sur 4.500 hectares en 2021.

Une réunion technique se tient ce jour à Lomé pour identifier les points faibles de stratégie togolaise.

Le projet est financé par plusieurs partenaires internationaux dont l’Allemagne.