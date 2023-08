La 19e session de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (CMAE) s’est ouverte jeudi à Addis-Abeba.

Cette session ordinaire sera l'occasion pour les ministres de fournir des orientations politiques pour les événements environnementaux clés à venir, notamment la 28e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28), le Sommet africain sur le climat, la sixième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, notamment.

Le ministre togolais de l’Environnement, Katari Foli-Bazi, prend part aux travaux.

La CMAE a été créée en 1985, à la suite d'une conférence des ministres africains de l'environnement tenue au Caire, en Égypte.

Elle a pour mandat de plaider en faveur de la protection de l'environnement en Afrique, de veiller à ce que les besoins humains fondamentaux soient satisfaits de manière adéquate et durable, à ce que le développement social et économique soit réalisé à tous les niveaux, et à ce que les activités et les pratiques agricoles répondent aux besoins de sécurité alimentaire de la région.