Pas d'autre option que s'adapter aux changements climatiques

Logé au sein de l’université de Lomé, le Centre scientifique de service ouest africain sur le changement climatique et l’utilisation adaptée des terres (WASCAL) permet aux étudiants d’effectuer une maîtrise sur les changements climatiques et la sécurité humaine.

Le centre est financé par le ministère allemand de l’Education et de la Recherche.

Le recours à son expertise est déterminant pour un pays confronté aux effets du réchauffement.

'Nos données scientifiques montrent que c'est un phénomène qui prendra encore plus de l’ampleur et nous devons intensifier nos efforts en termes de formation et de mise sur pied des mesures d’adaptation’, a déclaré lundi Komi Agboka, directeur général du WASCAL.

L’enseignement est conçu pour aider à développer des mesures d'adaptation et d'atténuation efficaces aux changements climatiques.

Le Togo fait face à deux menaces majeures, l'érosion et les inondations.