Promouvoir un développement durable dans les zones vulnérables

L'érosion côtière constitue un problème majeur pour les communautés riveraines.

Ce phénomène, amplifié par le changement climatique et les activités humaines, menace les habitations, les infrastructures et les moyens de subsistance des populations côtières.

Au fil des années, les plages ont reculé et de nombreux villages ont été engloutis par la mer. Les communautés locales, dont la vie dépend largement de la pêche et du tourisme, sont confrontées à des pertes économiques importantes. De plus, les habitations et les infrastructures essentielles telles que les écoles, les hôpitaux et les routes sont menacées mettant en danger la vie et la sécurité des habitants.

Le gouvernement reconnaît l'urgence de la situation et a entrepris plusieurs mesures pour lutter contre l'érosion côtière.

Des projets de construction de digues et de brise-lames ont été lancés le long des côtes pour protéger les zones les plus vulnérables. De plus, des initiatives de sensibilisation sont menées pour informer les populations locales des risques liés à l'érosion côtière et promouvoir des pratiques de gestion durable des zones côtières.

Cependant, malgré ces efforts, le défi reste complexe et nécessite une action concertée à l'échelle nationale et internationale. Il est crucial d'adopter des approches intégrées, incluant la gestion durable des ressources naturelles, l'aménagement du territoire et l'adaptation aux changements climatiques, pour atténuer les effets de l'érosion et protéger les communautés vulnérables.

Le Projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines (WACA ResIP) se prépare à lancer d’importants chantiers.

Avec le financement renforcé de l'AFD et d'Invest international Pays-Bas, les travaux de protection du littoral entre Gbodjome et Agbodrafo (7km) vont démarrer prochainement.

Le projet couvre la lutte contre l’érosion, mais aussi contre les inondations dans la préfecture des Lacs et de Vo.

WACA ResIP est financé par la Banque mondiale, il concerne plusieurs pays menacés parmi lesquels Bénin, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Sénégal, le Cameroun et le Nigeria.

Le West Africa Coastal Areas Resilience Investment Project est une initiative de la Banque mondiale visant à renforcer la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, y compris au Togo, face aux défis posés par l'érosion côtière et le changement climatique.

Grâce à son engagement dans le Projet WACA ResIP, la Banque mondiale apporte un soutien financier et technique essentiel pour renforcer la résilience des communautés côtières au Togo et dans toute la région.

Le projet s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges visant à atténuer les effets de l'érosion côtière et à promouvoir un développement durable dans les zones vulnérables.