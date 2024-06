Protection naturelle

Le Togo fait face à une dégradation alarmante de ses mangroves, écosystèmes côtiers vitaux pour la biodiversité et la protection des côtes.

Face à cette situation, les autorités, soutenues par diverses organisations internationales et locales, ont décidé de lancer un ambitieux projet de reconstitution de ces zones humides essentielles.

Le pays est passé de 112 à plus de 500 hectares grâce au projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo, financé à plus de 4,4 milliards de Fcfa par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM).

Lancé en 2022, l’initiative s’étale sur sur cinq ans.

De nouvelles plantations sont prévues dans plusieurs préfectures : Vo, Lacs, Agoe-Nyivé, Yoto, Bas-Mono, Avé, Zio et Golfe Il.

Les mangroves jouent un rôle crucial dans l'écosystème côtier. Elles agissent comme des barrières naturelles contre l'érosion et les tempêtes, elles abritent une faune et une flore diversifiées, servant de nurseries pour de nombreuses espèces marines. Les mangroves sont des puits de carbone efficaces, contribuant à la lutte contre le changement climatique. Elles fournissent des ressources économiques essentielles aux communautés locales, notamment à travers la pêche et la récolte de bois.

Le projet de reconstitution des mangroves est une initiative prometteuse qui témoigne de l’engagement du pays envers la protection de son environnement et le bien-être de ses citoyens.

En combinant efforts locaux et soutien international, le Togo peut espérer restaurer ses mangroves, préservant ainsi un patrimoine naturel essentiel pour les générations futures.