Protéger la population, stabiliser les écosystèmes

La coordination du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) a rendu public vendredi les résultats de son enquête de satisfaction concernant ce projet.

71% des populations bénéficiaires se disent satisfaites des ouvrages et actions menés.

WACA ResIP, considéré comme une réponse durable du gouvernement face aux conséquences des aléas climatiques, intervient dans divers domaines :

Lutte contre les inondations,

Protection côtière,

Réduction de la pollution,

Préservation des sols,

Renforcement de la résilience des communautés locales.

Ces interventions visent à protéger les populations et à stabiliser les écosystèmes dans les zones les plus touchées par les effets du changement climatique.

L’un des volets majeurs du projet concerne la protection côtière, où des travaux significatifs ont été entrepris pour lutter contre l’érosion. Ces efforts ont permis de "réconcilier la mer et les populations riveraines", notamment à Aného, une localité particulièrement touchée par ce phénomène.

Parmi les réalisations notables, la rénovation complète de la voirie à Aného (Commune des Lacs 1), bénéficiant à plus de 3000 ménages, des travaux de stabilisation des côtes pour protéger les habitations et infrastructures.

Le projet a également mis l’accent sur la reconstitution des forêts-galeries pour réduire les risques d’inondations. Grâce à ces efforts, plus de 500 hectares de forêts ont été restaurés et près de 900 hectares ont été reboisés.

Ces actions visent à renforcer les écosystèmes naturels, limitant ainsi l'impact des pluies torrentielles sur les sols et les habitations.

En parallèle des travaux environnementaux, WACA ResIP a investi dans des infrastructures de base pour améliorer les conditions de vie des populations : construction de latrines et de forages, mise en place de plateformes multifonctionnelles et de bornes fontaines, développement de solutions locales pour un meilleur accès à l’eau potable et à l’assainissement.

Prévu pour se terminer l’année prochaine, le projet affiche déjà un bilan positif. Toutefois, des défis restent à relever pour pérenniser les acquis et étendre les impacts positifs à d’autres régions vulnérables.

WACA ResIP se positionne comme un modèle d’intervention pour répondre aux défis climatiques, améliorer les infrastructures et renforcer la résilience des populations.