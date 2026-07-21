Quand le butane sauve les forêts

18 477 hectares de forêts épargnés en une seule année. C'est l'impact concret de la progression de l’utilisation du gaz butane au Togo, révélé par le ministère de l'Énergie pour l'année 2022.

Sur cinq ans, entre 2018 et 2022, ce sont 72 848 hectares de zones boisées qui ont échappé à la déforestation grâce à l'essor du GPL comme énergie de cuisson.

La biomasse - bois de chauffe et charbon de bois - pèse encore 69 % de la consommation finale d'énergie, principalement pour la cuisson des aliments. Une pression constante sur le couvert forestier du pays.

Face à cela, le gaz butane s'impose comme l'une des principales alternatives pour freiner la déforestation.

Le charbon de bois reste dominant dans les ménages, mais la transition avance. L'utilisation du gaz butane a ainsi enregistré une croissance de plus de 1 350 % au cours des vingt dernières années, illustrant une évolution progressive des modes de cuisson vers des solutions moins dépendantes du bois-énergie.