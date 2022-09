Réduire l'empreinte environnementale

La Délégation de l'Union européenne au Togo a mis en service une installation photovoltaïque pour la production d’électricité 100% verte afin de réduire son empreinte environnementale et de montrer par l’exemple, l’engagement de l’UE dans la lutte contre le changement climatique.

L’installation est prévue pour se mettre en place en trois temps. La première phase déjà achevée, a consisté en l’installation d’une première rangée de 22 panneaux (48 m2) pour une puissance totale de 9,8 kWc.

La deuxième phase, dont la mise en service est prévue pour octobre 2022 (contrat déjà attribué), rajoutera une deuxième rangée de 48m2, portant ainsi la puissance à 19,6 kWc.

La troisième phase, qui permettra d’atteindre la puissance maximale du système (27 kWc), sera complétée lorsque les obstacles techniques et réglementaires liées à la cession du surplus d’électricité produit pendant les weekends seront résolus.

En raison de la proximité de la ville de Lomé avec l’équateur, l’irradiation solaire y est particulièrement intense. L’installation de la Délégation au Togo produit ainsi le double d’électricité qu’une installation de la même taille pourrait fournir à Bruxelles par exemple. La rentabilité augmentera avec la hausse prévisible des coûts de l’énergie dans l’avenir.

Les panneaux ont aussi pu être installés sur la toiture existante du parking interne de la délégation, sans travaux ni modification de celle-ci, ce qui a réduit considérablement le coût de l’installation. Un léger renforcement de la structure sera réalisé lors de l’installation de la troisième rangée.

Pendant les deux premiers mois de fonctionnement, l’installation a produit 2.000 kWh, ce qui qui correspondent approximativement à une épargne d’environ une tonne d’émission de CO2 dans l’atmosphère. A noter que juillet et août sont les deux mois les plus « froids » de l’année et que la performance sera sans doute plus élevée dans les prochains mois. A terme, ces chiffres seront multipliés par trois.

Le système permet de monitorer en temps réel par Internet la production électrique des panneaux ainsi que la consommation électrique de la Délégation, ce qui donne des indications utiles pour parvenir, en amont, à une réduction de la consommation d’énergie.

