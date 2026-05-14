Restaurer 20 000 hectares de forêts d'ici 2027

La déforestation progresse. Elle dégrade les terres, fragilise les écosystèmes et expose les populations aux risques climatiques et à l'insécurité alimentaire.

Face à cette réalité, la FAO et le ministère de l'Environnement ont lancé un programme de restauration des paysages forestiers avec l’objectif de restaurer au moins 20 000 hectares de forêts et des milliers d'hectares de terres dégradées d'ici 2027.

Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'initiative africaine AFR100, financée par le ministère allemand de la Coopération économique (BMZ), dont l'ambition globale est de restaurer 1,4 million d'hectares de paysages dégradés au Togo d'ici 2030.

Une rencontre nationale s'est tenue mercredi à Kpalimé pour coordonner l'action des acteurs décentralisés - maires, conseillers municipaux et communautés locales.

Au-delà de l'enjeu environnemental, la restauration des forêts est présentée comme un levier de développement rural durable, combinant solutions écologiques, sociales et économiques pour les communautés locales les plus exposées aux effets du changement climatique.