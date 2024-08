Situation climatique difficile dans le nord

Face à la presse mardi à Lomé, les responsables de l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAMET) ont fourni des explications sur la sécheresse persistante qui frappe le nord depuis plusieurs semaines. Cette absence prolongée de pluie est un problème pour les cultures.

Selon l’ANAMET, cette situation résulte principalement d’une anticipation inhabituelle de l’installation de la mousson sur la côte.

« La particularité est que les courants marins se sont renforcés, et cela a poussé la mousson jusqu’aux larges des pays du Sahel. Les vents humides qui devraient entraîner les pluies se sont logés au niveau des pays du Sahel où il y a de fortes précipitations causant énormément de dégâts », a expliqué Latifou Issaou, le directeur général de l’ANAMET.

En effet, les courants marins plus frais ont limité l’évaporation et la condensation, privant ainsi la côte et les régions du nord des pluies nécessaires.

L’ANAMET appelle les populations affectées à faire preuve de patience. Selon les prévisions météorologiques, la situation actuelle pourrait persister encore quelques jours avant que le front intertropical ne migre vers le Togo, apportant enfin les pluies tant attendues.

Cette sécheresse prolongée menace gravement la saison agricole dans le nord du Togo, où le maïs, une culture essentielle pour la sécurité alimentaire, souffre particulièrement du manque d’eau.

Les agriculteurs, déjà vulnérables, sont confrontés à des pertes importantes qui pourraient avoir des répercussions sur l’ensemble de la chaîne alimentaire dans la région.