Terres dégradées, conditions de vie dégradées

Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) va investir près de 6 millions de dollars dans les 5 prochaines années pour restaurer les terres dégradées.

Le ‘Projet de gestion durable des terres et écosystèmes des zones semi-arides du nord Togo’ a été lancé jeudi. Il concerne les régions des Savanes et de Kara.

Objectif : 37.000 hectares. Un projet qui s’accompagne de sensibilisations auprès des populations sur les bonnes pratiques en matière de gestion durable.

Le PNUD assistera le Togo.

‘Si rien n’est fait très rapidement, les habitants de ces régions risquent de se trouver en situation de vulnérabilité et de pauvreté extrême’, a prévenu Mactar Fall, représentant adjoint du PNUD au Togo.

Entre 1995 et 2015, le pays a perdu 5% de sa couverture forestière.

Le rapport national sur la neutralité en matière de dégradation des terres estime la superficie des terres dégradées à 234.900 hectares entre 2000-2010

Les régions les plus dégradées sont les Savanes (5,8%), Maritime (2,6%) et Kara (2,3%).

‘Une planification plus rationnelle de l'utilisation de terres est au cœur de la politique environnementale et sociale prônée par le président de la République et réaffirmée lors de la COP15. Ce nouveau projet est la preuve de son engagement’, a indiqué le ministre de l’Environnement, Katari Foli-Bazi.