Un engagement climatique renforcé au Togo

La représentante de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l'Afrique de l'Ouest, Thi Hoang Mai Tran, a exhorté les pouvoirs publics togolais à renforcer leurs engagements en matière de lutte contre le changement climatique.

‘Le changement climatique n'est plus une menace lointaine. Les inondations récurrentes en Afrique de l'Ouest, la désertification qui progresse, l'insécurité alimentaire croissante et les déplacements de population en sont des manifestations tangibles. Et les pays francophones sont parmi les plus vulnérables », a-t-elle déclaré.

Face aux défis climatiques grandissants, le Togo met en œuvre diverses mesures d'urgence à travers un engagement international et des initiatives nationales. Parmi celles-ci figurent :

La Contribution Nationale Déterminée (CDN), qui fixe les engagements du pays en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

L’adoption imminente d’un projet de loi sur le climat, visant à renforcer la résilience du pays face aux changements climatiques.

Pour Mme Tran, la finalisation de ce cadre juridique alignera le Togo avec ses engagements pris lors de la signature de l'Accord de Paris en 2015. Elle a souligné que l’adoption d’une loi climat faciliterait l'accès du pays aux financements internationaux dédiés à l’environnement.

En effet, cette législation enverrait un signal fort aux investisseurs et aux partenaires internationaux, renforçant ainsi la crédibilité du Togo en matière de protection environnementale et de développement durable.

L’OIF entend jouer un rôle clé dans cet effort. « La Francophonie se doit d’être à la hauteur de ses engagements en apportant des outils concrets pour accélérer l’action climatique dans nos États membres », a affirmé Thi Hoang Mai Tran. Elle a insisté sur la nécessité d’assurer des transitions écologiques inclusives, efficaces et durables.

Dans cette dynamique, l’OIF collabore avec l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) pour renforcer les capacités des députés togolais sur ces questions environnementales et accélérer l’adoption de la loi climat.

C’est dans ce cadre qu’a été ouvert mardi à Lomé un séminaire parlementaire, en présence de Myriam Dossou-D’Almeida, vice-présidente de l’Assemblée nationale.

À travers cet accompagnement, l’OIF réaffirme son engagement à soutenir les États membres dans leur transition écologique, tout en veillant à une approche inclusive et durable pour la protection de l’environnement.