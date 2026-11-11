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Un Fonds national pour financer la transition verte

Le Togo présente à la COP31, qui se tient actuellement à Antalya, en Turquie, le Togo Green Fund (TGF). Ce fonds national doit mobiliser et orienter les financements destinés à l’environnement et au climat.

Convaincre les investisseurs © republicoftogo.com

Le Togo présente à la COP31, qui se tient actuellement à Antalya, en Turquie, le Togo Green Fund (TGF). Ce fonds national doit mobiliser et orienter les financements destinés à l’environnement et au climat.

Pour mener ses politiques climatiques, le Togo a besoin de financements. Le Togo Green Fund doit rassembler des ressources de toutes origines : budget public, investissements privés et fonds internationaux pour le climat.

Il cofinancera des projets publics et privés et aidera le pays à accéder plus facilement aux grands bailleurs internationaux, à commencer par le Fonds vert pour le climat.

À Antalya, la délégation togolaise multiplie les échanges avec les bailleurs, les institutions internationales et les investisseurs pour faire connaître l’outil et nouer des partenariats. L’objectif est de transformer les priorités environnementales du pays en projets concrets, capables d’attirer des financements.

Le fonds doit aussi mettre plus de cohérence dans le financement climatique national, en rapprochant les ressources disponibles des besoins réels des collectivités, des territoires et des secteurs économiques. Pour Lomé, c’est un levier clé pour tenir ses engagements climatiques et accélérer la transition vers une économie résiliente et sobre en carbone.

On ignore pour le moment la dotation de départ du Fonds, son mode de gouvernance et ses premiers projets.

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