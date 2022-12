Un investisseur qui a de l'impact

ARISE IIP, le développeur et opérateur de zones industrielles, dont celle d’Adétikopé au Togo, a annoncé mercredi sa double nomination au titre de “IMPACT Initiative of the year : Africa” et de “IMPACT project/investment project of the year : infrastructure” dans le cadre des IMPACT Awards 2022.

Organisés par Environmental Finance, les IMPACT Awards récompensent l’action d’investisseurs à impact, et mettent en évidence les bonnes pratiques de tous types d’actifs à l’échelle mondiale.

La société a été récompensée pour l’intégration du principe de développement durable dans ses activités et pour le caractère innovant de son modèle de développement.