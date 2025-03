Un plan d’action pour prévenir les inondations

A l’approche de la grande saison des pluies, le Togo se prépare activement pour faire face aux éventuelles inondations, notamment dans le sud du pays.

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a annoncé la mise en place d’un plan de gestion des risques de catastrophes, visant à réduire l’impact des précipitations sur les populations et les infrastructures.

Un plan d’action axé sur la prévention et l’alerte précoce

Ce plan stratégique repose sur plusieurs axes clés, notamment :

- L’identification des zones inondables afin d’anticiper les risques et de mettre en œuvre des solutions adaptées.

- La mise en place de systèmes d’alerte précoce pour informer les populations à temps et organiser des évacuations si nécessaire.

L’objectif est de garantir une réaction rapide et efficace en cas de montée des eaux, tout en minimisant les dégâts matériels et humains.

Des actions concrètes pour atténuer les impacts des inondations

En parallèle des mesures d’alerte, des actions préventives sont prévues pour limiter les inondations, notamment à Lomé et dans d’autres zones vulnérables.

Renforcement des systèmes de pompage :

Dans plusieurs localités de la capitale, dont Awatamé, Gbomamé et Atilamonou, des équipements de pompage seront mis en place ou renforcés afin de faciliter l’évacuation rapide des eaux de pluie. Cette initiative vise à réduire la fréquence et l’intensité des inondations dans ces quartiers particulièrement exposés.

Réorganisation du drainage des eaux pluviales :

Les autorités prévoient également des travaux d’aménagement pour optimiser l’évacuation des eaux. Une attention particulière sera portée à la dépression du triangle des rails, située à Tokoin-Dogbéavou, où des infrastructures adaptées seront mises en place pour limiter l’accumulation d’eau.

Avec ces dispositifs de prévention et d’intervention rapide, le Togo entend limiter au maximum les conséquences des fortes pluies sur les habitants et l’environnement urbain. L’engagement des autorités dans l’identification des zones à risque, l’amélioration des infrastructures de drainage et l’alerte précoce témoigne de leur volonté de mieux protéger les populations face aux aléas climatiques.

Alors que la saison des pluies approche, ces mesures seront déterminantes pour renforcer la résilience du pays face aux phénomènes météorologiques extrêmes.