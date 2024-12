Un symbole de l’engagement écologique du Togo

Située dans le canton de Solla, dans la région de la Kara au nord du Togo, la forêt sacrée de Koyoma constitue un patrimoine environnemental inestimable.

Riche en biodiversité, elle abrite une faune et une flore uniques, tout en revêtant une importance culturelle profonde pour les communautés locales. Cependant, ce sanctuaire naturel fait face à des menaces croissantes dues à l'activité humaine.

Au fil des années, la forêt sacrée a souffert des impacts négatifs de la déforestation, de l'agriculture extensive et de l'exploitation illégale de ses ressources.

Ces pratiques destructrices entraînent une diminution progressive de la biodiversité, marquée par la disparition d’espèces végétales et animales emblématiques. Ce constat alarmant nécessite des actions urgentes pour préserver cet écosystème vital.

Pour répondre à ces défis, les autorités environnementales, avec l’appui du Programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial (PMF-FEM), ont élaboré un document de gestion participative. Ce guide stratégique vise à fédérer les efforts de tous les acteurs impliqués dans la préservation et l’aménagement de cette forêt.

Selon Akounda Bada, représentant du ministre de l’Environnement, « ce document doit servir de guide pour l'ensemble des acteurs impliqués dans l'aménagement et la gestion de cette ressource qui occupe une place importante dans le patrimoine forestier du canton de Solla ».

Depuis 2023, plusieurs initiatives ont été entreprises pour restaurer la forêt sacrée de Koyoma. Parmi les réalisations notables, 11,5 hectares ont été reboisés sur les 31,71 hectares que compte la forêt. Ces efforts visent à renforcer la couverture forestière, à restaurer l’écosystème et à valoriser les produits forestiers non ligneux, essentiels pour le développement économique des communautés locales.

Malgré les progrès réalisés, la route reste longue. La poursuite des activités de reboisement, la lutte contre les pratiques destructrices et la sensibilisation des populations locales sont des priorités absolues. La coopération entre les autorités, les partenaires internationaux et les communautés reste essentielle pour surmonter ces obstacles.

La forêt sacrée de Koyoma n’est pas seulement un réservoir de biodiversité ; elle est également un symbole de l’engagement du Togo en faveur de la préservation de son patrimoine naturel. Les initiatives en cours, bien qu'ambitieuses, offrent l'espoir de voir cette forêt retrouver sa splendeur d'antan et de garantir sa transmission aux générations futures.

En préservant cette forêt, le Togo illustre sa volonté de concilier tradition, développement et respect de l’environnement. Ce joyau écologique, témoin de la richesse naturelle et culturelle du pays, mérite une attention continue pour en faire un modèle de gestion durable et inclusive.