Une coopération régionale pour la gestion des ressources en eau du Bassin de la Volta

L'Autorité du Bassin de la Volta (ABV) est une organisation intergouvernementale créée pour promouvoir une gestion intégrée et durable des ressources en eau du bassin de la Volta. Ce bassin hydrographique est partagé par six pays d'Afrique de l'Ouest : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo.