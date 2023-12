Une zone humide protégée

La mare aux hippopotames d'Afito est un complexe de mares formant un zone humide située dans le canton de Sédomé, préfecture de Yoto, dans le village d'Afito, nà proximité de la frontière naturelle avec le Bénin.

Sa superficie est de 544 hectares.

Ce complexe a été intégré à la réserve de biosphère transfrontière du Mono reconnue par l’Unesco en 2017.

Environ une trentaine d’hippopotames sont inventoriés dans la zone humide.

Il existe d'autres espèces menacées, telles que le sitatunga, le crocodile du Nil, des primates et des amphibiens.

Les principales menace de la zone humide sont le braconnage, la fragmentation des habitats, la surexploitation des ressources et l’anthropisation.

Le plan d'aménagement de cette mare est financé par le Ministère de l'Environnement togolais et l'Allemagne et validé par l'ONG Centre de développement des actions communautaires (CDAC) et la GIZ.

Un nouvel appui est venu s’ajouter. Celui de la Banque mondiale via le Projet d'Investissement de la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ReSIP).

‘L’intervention a permis de sauver espèces et cultures vivrières du milieu’, a indiqué Yawo Komi, coordonnateur national adjoint du WACA ReSIP au Togo.

Le projet a également contribué à favoriser les activités génératrices de revenus, notamment dans le secteur de la pêche.