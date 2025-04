Cargaisons détournées, chauffeurs séquestrés : un réseau mis hors d’état de nuire

La gendarmerie nationale vient de frapper un grand coup dans la lutte contre le grand banditisme.

Un réseau bien organisé spécialisé dans le détournement de camions de marchandises en transit a été démantelé, avec déjà huit individus, tous de nationalité togolaise, interpellés et en attente de leur passage devant la justice.

Le stratagème était rôdé. Dès le chargement des camions, soit au Port autonome de Lomé (PAL) pour ceux en partance vers le nord, soit à Ouagadougou pour ceux en direction du Togo, les malfrats se mettaient en position. Leur objectif : suivre, intercepter et rediriger les cargaisons vers des destinations inconnues où les marchandises étaient revendues au marché noir.

La dernière opération connue remonte à février 2025. Un camion transportant 45 tonnes de sésame blanc a été intercepté à l’entrée de Tsévié (préfecture de Zio), puis détourné. Les enquêteurs ont découvert que la bande utilisait une méthode en trois étapes, dont la désinstallation des balises de géolocalisation, ensuite jetées à proximité de la RN1, pour brouiller les pistes.

Les membres du réseau, déguisés en agents des forces de l’ordre, n’hésitaient pas à enlever chauffeurs pour faciliter l’opération. Ils opéraient en toute discrétion, munis de renseignements précis sur les cargaisons, récupérés en amont grâce à des complicités encore à identifier.

Le colonel Kodjo Amana, directeur général de la gendarmerie nationale, a précisé que les investigations se poursuivent pour mettre la main sur les complices encore en fuite.

Ce coup de filet illustre une volonté claire des autorités togolaises de sécuriser les corridors logistiques et de protéger les acteurs économiques face à un banditisme de plus en plus organisé.