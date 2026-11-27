Le diocèse de Kara retient son souffle. La Conférence des évêques du Togo (CET) a confirmé jeudi la disparition du Père Éric Ébélaké, vicaire de la paroisse Bon Pasteur de Kara-Tchaloudè.

C'est Mgr Jacques Danka Longa, évêque de Kara et président de la CET, qui a annoncé la nouvelle. Les autorités ont été immédiatement saisies et sont mobilisées pour tenter de le retrouver.

Pour l'heure, rien n'a filtré sur les circonstances de sa disparition.

L'évêque n'a pas caché sa préoccupation.