Usine en flamme à Lomé

Un incendie s'est déclenché en début d’après-midi dans la zone portuaire et plus précisément sur le site de PLASTICA Togo, une usine de transformation de polyéthylènes pour la fabrication des emballages plastiques et bâches.

Les flammes étaient visibles à plusieurs kilomètres.

Les causes du sinistre demeurent inconnues.

Pour des raisons de sécurité, le périmètre a été bouclé.

Il s'agit de second incendie dans ce secteur depuis novembre.