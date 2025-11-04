Rubriques

Vols à main armée : les forces de sécurité stoppent l’escalade

Armes de guerre saisies © Gendarmerie nationale

La Gendarmerie a annoncé mardi avoir démantelé un réseau de braqueurs opérant à Lomé et dans ses environs.

L’opération, menée conjointement avec la Police, a permis l’arrestation de cinq individus, tous de nationalité nigériane, et la saisie d’un arsenal impressionnant.

Tout commence le 21 octobre dernier dans le quartier d’Hédzranawé, où des hommes armés ouvrent le feu sur un véhicule, avant de s’emparer de biens de grande valeur.

Dès le lendemain, la Gendarmerie met la main sur quatre suspects dans une auberge à Kpémé. Un cinquième membre du gang est arrêté plus tard à Lomé par la Police. D’autres complices sont toujours activement recherchés.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le gang ciblait principalement des victimes ayant effectué des retraits bancaires. Ils les suivaient, puis les attaquaient à l’arme à feu pour dérober argent et effets personnels.

La Police a pu mettre la main sur 3 fusils d’assaut AK-47, 14 chargeurs et une grande quantité de munitions,

Les cinq suspects arrêtés seront prochainement présentés au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé.

