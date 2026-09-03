Catch me if you can

Face à la multiplication des menaces dans le cyberespace, le Togo veut renforcer son expertise nationale. L'Agence nationale de la cybersécurité (ANCy) annonce la création prochaine d'un vivier de compétences, destiné à identifier et référencer des experts togolais capables d'appuyer l'agence selon ses besoins.

Les profils recherchés sont variés : cybersécurité offensive et défensive, tests d'intrusion, sécurité applicative, réseaux, Cloud, réponse aux incidents, investigation numérique, Threat Intelligence, analyse de malwares ou encore DevSecOps. La gouvernance, la gestion des risques, la conformité et la protection des données complètent la liste des domaines ciblés.

Constitué sur deux ans, ce vivier réunira une base de compétences qualifiées et mobilisables pour diverses missions : expertise ponctuelle, projets spécifiques, formations, sensibilisation ou activités de recherche et développement. L'ANCy précise toutefois que l'inscription dans ce dispositif ne constitue ni un recrutement, ni une promesse d'embauche, ni une garantie de mission.

Pour Gbota Gwaliba, directeur général de l'ANCy, cette initiative s'inscrit dans la Stratégie nationale de cybersécurité 2024-2028, qui vise notamment à renforcer la culture cyber et à développer les compétences techniques nationales.

Reste que muscler ses compétences est une chose, encore faut-il pouvoir les mobiliser rapidement. Former des experts prend du temps - souvent plusieurs années -, alors que les cybercriminels, eux, s'adaptent en quelques semaines à peine, renouvelant sans cesse leurs techniques d'attaque.

Un décalage qui rappelle que la course entre défenseurs et attaquants du cyberespace reste, par nature, structurellement inégale.