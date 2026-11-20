Comme la plupart des pays du monde, le Togo fait face à une hausse des cyberattaques : rançongiciels, vols de données, fraudes en ligne, piratage de systèmes. Le phénomène progresse rapidement, à mesure que les services publics et les entreprises se numérisent.

À l’ouverture jeudi à Lomé du premier Togo Cyber Arena, la ministre de la Transformation numérique, Cina Lawson, a appelé administrations et entreprises à faire de la cybersécurité une priorité.

Pour la ministre, la protection des données occupe encore trop peu de place dans les budgets. « Le coût de la cybersécurité est encore trop souvent considéré comme une dépense supplémentaire, difficile à justifier », a-t-elle regretté.

Elle estime au contraire qu’il s’agit d’un investissement indispensable pour assurer la continuité des activités et la confiance des usagers. Car une attaque réussie peut coûter bien plus cher que sa prévention : elle peut paralyser des services essentiels, voire menacer la survie d’une entreprise.

Cina Lawson plaide donc pour une véritable culture de la prévention, avec une évaluation des risques, la responsabilisation des dirigeants et l’intégration de la sécurité dans toutes les décisions stratégiques.

Organisé par l’Agence nationale de cybersécurité (ANCy), le Togo Cyber Arena réunit pendant deux jours experts, institutions et entreprises autour des menaces et des solutions. Des compétitions nationales permettent aussi à des étudiants et à des passionnés de proposer leurs propres réponses aux défis actuels.

L’objectif du gouvernement est que le Togo ne se contente plus d’utiliser le numérique, mais sache aussi en maîtriser les risques et défendre sa souveraineté dans le cyberespace.