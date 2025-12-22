Rubriques

Tendances:
High-Tech

La HAAC alerte les médias sur les dérives de l’intelligence artificielle

Le paysage médiatique togolais fait face à un défi de taille : la montée de la désinformation et des contenus générés par IA.

L'IA est utile mais à utiliser avec modération © republicoftogo.com

Le paysage médiatique togolais fait face à un défi de taille : la montée de la désinformation et des contenus générés par IA, notamment générative. 

Les réseaux sociaux constituent les principales plateformes. L’essentiel des vidéos truquées sont réalisées à l’étranger. Donc impossible à contrôler.

Pour tenter d’enrayer ce phénomène qui n’est pas propre au Togo, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a décidé d’organiser des formations pour les journalistes.

‘Cette initiative vise à sensibiliser les acteurs des médias aux risques liés à l’usage abusif ou irresponsable des outils d’intelligence artificielle dans l’exercice de leur métier.’, indique l’institution.

Initiative louable, mais l’essentiel du problème se trouve à l’extérieur du Togo.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Cybersécurité au féminin

Cybersécurité au féminin

Face à l’accélération de la transformation numérique et à la multiplication des cybermenaces, le Togo muscle progressivement ses moyens d’action. Les autorités, à travers l’Agence nationale de la cybersécurité (ANCy) et l’Agence Togo Digital (ATD), lancent un programme de formation gratuite destiné à renforcer les compétences en cybersécurité.

Cina Lawson rejoint le Conseil africain de l’IA

Cina Lawson rejoint le Conseil africain de l’IA

L’Alliance Smart Africa, plateforme panafricaine dédiée au développement du numérique sur le continent, a dévoilé la composition de sa nouvelle instance consultative multidisciplinaire chargée d’orienter le déploiement stratégique des technologies, en particulier l’intelligence artificielle, en Afrique.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.