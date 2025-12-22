La HAAC alerte les médias sur les dérives de l’intelligence artificielle

Le paysage médiatique togolais fait face à un défi de taille : la montée de la désinformation et des contenus générés par IA, notamment générative.

Les réseaux sociaux constituent les principales plateformes. L’essentiel des vidéos truquées sont réalisées à l’étranger. Donc impossible à contrôler.

Pour tenter d’enrayer ce phénomène qui n’est pas propre au Togo, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a décidé d’organiser des formations pour les journalistes.

‘Cette initiative vise à sensibiliser les acteurs des médias aux risques liés à l’usage abusif ou irresponsable des outils d’intelligence artificielle dans l’exercice de leur métier.’, indique l’institution.

Initiative louable, mais l’essentiel du problème se trouve à l’extérieur du Togo.